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Правительство утвердило финплан ГП "Антонов" с 6 млрд грн доходов

Правительство утвердило финплан ГП "Антонов" с 6 млрд грн доходов

Киев  •  УНН

 • 10769 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Кабинет министров утвердил финансовый план ГП "Антонов" на 2019 год, согласно которому госпредприятие планирует получить более 6 млрд грн чистого дохода в этом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"7 февраля, по представлению Минэкономразвития, правительство утвердило финансовый план ГП "Антонов" на 2019 год. Согласно документу, в текущем году ГП "Антонов" планирует получить около 6,1 млрд чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 млрд грн - на внешних рынках и 200 млн грн - в Украине", - сообщили в МЭРТ.

Среди основных статей запланированного дохода 263 млн грн также поступят от предоставления инжиниринговых услуг, 73 млн грн - от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 32,5 млн грн - от роялти.

В 2019 году ГП планирует выплатить в пользу государства более 1 млрд гривен, в том числе налогов, сборов, включая отчисления 30% чистой прибыли ГП "Антонов" на сумму 214,5 млн грн.

Кроме того, финплан ГП "Антонов" предусматривает увеличение чистого дохода от реализации продукции на 21% относительно 2018 года. В том числе на 22,1% по направлению "грузовой авиационный транспорт" и на 312,7% по направлению "производство летательных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования".

Предприятие также планирует в 2019 году повысить зарплаты на предприятии. Средняя зарплата возрастет до 15,7 тыс. грн, то есть на 57,3% по сравнению с 2018 годом.

Напомним, "Антонов" в Фарнборо подписал договор о сотрудничестве с подразделением Boeing.

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