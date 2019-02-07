"Антонов" цього року планує відновити серію випуску Ан-148, Ан-158 та Ан-178
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне підприємство “Антонов” у 2019 році планує відновити серію випуску літаків Ан-148, Ан-158 та Ан-178. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"ДП “Антонов” у 2019 році планує продовжити реалізацію програми імпортозаміщення (заміни російських комплектуючих на українські аналоги та комплектуючі з Канади, Китаю та США) та відновити серію випуску літаків АН-148, АН-158, АН-178", - повідомили у МЕРТ.
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Як зазначається, це буде відбуватися з урахуванням того, що підприємства сфери літакобудування були звільнені від сплати ввізного мита і ПДВ на технічні прилади та устаткування для виробництва авіатехніки.
Нагадаємо, "Антонов" виконує програму імпортозаміщення комплектуючих літаків типу Ан-124-100 "Руслан" на запчастини Aviall Sevices, що є підрозділом Boeing.