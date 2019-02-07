"Антонов" в этом году планирует возобновить серию выпуска Ан-148, Ан-158 и Ан-178
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Государственное предприятие "Антонов" в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"ГП "Антонов" в 2019 году планирует продолжить реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и восстановить серию выпуска самолетов Ан-148, АН-158, АН-178", - сообщили в МЭРТ.
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Как отмечается, это будет происходить с учетом того, что предприятия сферы самолетостроения были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС на технические приборы и оборудование для производства авиатехники.
Напомним, "Антонов" выполняет программу импортозамещения комплектующих самолетов типа Ан-124-100 "Руслан" на запчасти Aviall Sevices, являющейся подразделением Boeing.