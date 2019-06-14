Киевский дом учителя планируют отреставрировать за 370 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Городские власти планируют провести реставрационные работы в здании Киевского городского дома учителя в течение полутора лет за 370 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба КГГА в ответе на запрос корреспондента УНН.
По данным пресс-службы, работы по реставрации здания Киевского городского дома учителя на ул. Владимирской, 57, начнутся после проведения открытых торгов на определение подрядной организации при наличии соответствующего финансирования.
Предполагается, что работы продлятся в течение 18 месяцев, их стоимость оценена примерно в 370 млн грн. Сейчас в бюджете города предусмотрены 5,7 млн грн.
В частности, планируется сделать комплексное благоустройство территории с воспроизведением ограждения территории, беседки, паркового освещения и малых архитектурных элементов, замену придомовых и внутренних инженерных сетей, реставрацию фасадов, аутентичных элементов декора, окон, дверей, фурнитуры и воссоздание утраченных элементов.
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Также планируется реставрировать интерьеры аутентичных помещений, полов, потолков, лестничных клеток, стен и т.д., воссоздать пол этажей из природного или искусственного камня по мотивам архитектора здания.
Кроме того, планируется заменить покрытие и конструкцию кровли с сохранением исторической геометрии, заменить остекление купола и светового фонаря залы с сохранением конструкций, реставрировать и воссоздать планировочные композиции интерьера и мебели основного зала с амфитеатром здания, воссоздать осветительные приборы по имеющимся архивным материалам и по мотивах архитектора, заменить инженерные сети и оборудование для обеспечения безопасности эксплуатации здания.
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