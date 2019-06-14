Київський будинок учителя планують відреставрувати за 370 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міська влада планує провести реставраційні роботи у будівлі Київського міського будинку вчителя протягом півтора року за 370 млн грн. Про це повідомила прес-служба КМДА у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними прес-служби, роботи з реставрації будівлі Київського міського будинку учителя на вул. Володимирській, 57, розпочнуться після проведення відкритих торгів на визначення підрядної організації за умови наявності відповідного фінансування.
Передбачається, що роботи триватимуть протягом 18 місяців, їх вартість оцінено приблизно в 370 млн грн. Наразі в бюджеті міста передбачені 5,7 млн грн.
Зокрема, планується зробити комплексний благоустрій території з відтворенням огорожі території, альтанки, паркового освітлення та малих архітектурних елементів, заміну прибудинкових та внутрішніх інженерних мереж, реставрацію фасадів, автентичних елементів декору, вікон, дверей, фурнітури та відтворення втрачених елементів.
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Також планується реставрувати інтер’єри автентичних приміщень, підлог, стель, сходових клітин, стін тощо, відтворити підлогу поверхів з природного чи штучного каміння за мотивами архітектора будівлі.
Окрім того, планується замінити покриття та конструкцію покрівлі із збереженням історичної геометрії, замінити засклення куполу та світлового ліхтаря зали із збереженням конструкцій, реставрувати та відтворити планувальні композиції інтер’єру та меблів основної зали з амфітеатром будівлі, відтворити освітлювальні прилади за наявними архівними матеріалами та по мотивах архітектора, замінити інженерні мережі та обладнання для забезпечення безпеки експлуатації будівлі.
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