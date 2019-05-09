У підлозі храму на Львівщині знайшли 900-річну реліквію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Під час реставрації підлоги в храмі святої Параскеви у місті Буськ будівельники знайшли литий бронзовий нагрудний хрест-складень. Його датують орієнтовно ХІІ-ХІІІ століттям, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Реліквію знайшли у вівтарній частині храму.
Хрести-енколпіони з’явилися на Русі в період поширення християнства. У середину таких хрестів вкладали мощі святих. Археологи кажуть, що в орнаментах, вилитих на прикрасі, закодований духовний спосіб життя на зорі становлення християнської віри серед русичів.
Складна техніка обробки металу також свідчить про високу майстерність ремісників Київської Русі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З тернопільского храму викрали цінну реліквію
Знайдений рельєфно чернений енколпіон із заокругленими кінцями і навершям у вигляді ограненої намистини містить зображення розп’яття на лицевій пластині та вирізьблений хрест на зворотній.
Припускають, що власником хреста був священик, похованій на території старого прицерковного кладовища.
Для міста, у якому знайшли реліквію, вона має важливе значення. Хрест свідчить про те, що вже у ХІІ столітті на Довгій Стороні стояв цей храм.
Однак наразі церква перебуває в аварійному стані. Храм навіть вимкнули від електропостачання, щоб уникнути можливої пожежі через електричне замикання.