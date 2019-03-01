З тернопільского храму викрали цінну реліквію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У місцевому храмі на Тернопільщині під час інвентаризації церковного майна виявили зникнення частинки Животворного Хреста. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
До поліції звернувся голова парафіяльної ради села Бриків: чоловік повідомив про те, що з місцевого храму зникла цінна реліквія – частинка Хреста Господнього. Крадіжку було виявлено під час інвентаризації майна церкви.
Повідомляється, що християнська реліквія було запаяна в металевий хрест у спеціальній капсулі. Правоохоронці виявили на звороті хреста сліди повторного відкриття та запаювання капсули.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України. Тривають слідчо-оперативні заходи.
Нагадаємо, на Одещині у лісі виявили викрадені з церкви ікони.