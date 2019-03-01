С тернопольского храма похитили ценную реликвию

В полицию обратился председатель приходского совета села Брыков: мужчина сообщил о том, что из местного храма исчезла ценная реликвия - частица Креста Господня. Кража была обнаружена при инвентаризации имущества церкви.

Сообщается, что христианская реликвия было запаяна в металлический крест в специальной капсуле. Правоохранители обнаружили на обратной стороне креста следы повторного открытия и запайки капсулы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, в Одесской области в лесу обнаружили похищенные из церкви иконы.