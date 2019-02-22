На Одещині у лісі виявили викрадені з церкви ікони

“В результаті пошуку в лісистій місцевості прикордонники знайшли дві церковні ікони, сумку дорожню з ломом, домкратом, пристроєм для зняття скла. В ході проведення подальших заходів також встановлено двох осіб, можливо, причетних до даного злочину”, — йдеться у повідомленні.

Про факт крадіжки невідомими особами цінностей із церкви повідомили місцеві жителі.

Інформацію передано встановленим порядком представникам Кодимського відділу Національної поліції. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпрі за ніч тричі пограбували Центральний храм на честь ікони Божої Матері “Несподівана радість” Української православної церкви Київського патріархату.



