В Одесской области в лесу обнаружили похищенные из церкви иконы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Из церкви в селе Шершенцы, что в Одесской области, с местной церкви похитили церковные ценности, которые впоследствии нашли в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"В результате поиска в лесистой местности пограничники обнаружили две церковные иконы, сумку дорожную с ломом, домкратом, устройством для снятия стекла. В ходе проведения дальнейших мероприятий также установлено двух человек, возможно, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.
О факте кражи неизвестными лицами ценностей из церкви сообщили местные жители.
Информация передана установленным порядком представителям Кодимского отдела Национальной полиции. Продолжаются следственные действия.
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