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Храм Київського патріархату пограбували тричі за одну ніч

Храм Київського патріархату пограбували тричі за одну ніч

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Дніпрі за ніч тричі пограбували Центральний храм на честь ікони Божої Матері "Несподівана радість" Української православної церкви Київського патріархату. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

"Вночі 12 листопада чоловіки тричі проникли на територію Центрального храму на честь ікони Божої Матері "Несподівана радість" та виносили молитовники, рясу, церковні цінності та особисті речі священнослужителів", – йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що викрадене крадії одразу збували до ломбарду, а потім знов поверталися до церкви й повторювали свою злочинну схему. Дії зловмисників зафіксували камери спостереження.

"16 листопада за підозрою у вчиненні крадіжок поліцейські затримали трьох місцевих жителів 34, 32 та 29 років. У затриманих вилучили деякі викрадені речі. Також встановлено місце збуту викраденого майна. Всім учасникам злочину повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Виявилося, що один з крадіїв вже був раніше засудженим. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Мелітополі пограбували храм та вбили його охоронця.

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