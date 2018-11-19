Храм Київського патріархату пограбували тричі за одну ніч

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Дніпрі за ніч тричі пограбували Центральний храм на честь ікони Божої Матері "Несподівана радість" Української православної церкви Київського патріархату. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.