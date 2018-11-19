Храм Київського патріархату пограбували тричі за одну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Дніпрі за ніч тричі пограбували Центральний храм на честь ікони Божої Матері "Несподівана радість" Української православної церкви Київського патріархату. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"Вночі 12 листопада чоловіки тричі проникли на територію Центрального храму на честь ікони Божої Матері "Несподівана радість" та виносили молитовники, рясу, церковні цінності та особисті речі священнослужителів", – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що викрадене крадії одразу збували до ломбарду, а потім знов поверталися до церкви й повторювали свою злочинну схему. Дії зловмисників зафіксували камери спостереження.
"16 листопада за підозрою у вчиненні крадіжок поліцейські затримали трьох місцевих жителів 34, 32 та 29 років. У затриманих вилучили деякі викрадені речі. Також встановлено місце збуту викраденого майна. Всім учасникам злочину повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Виявилося, що один з крадіїв вже був раніше засудженим. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Мелітополі пограбували храм та вбили його охоронця.