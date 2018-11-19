Храм Киевского патриархата ограбили трижды за одну ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Днепре за ночь трижды ограбили Центральный храм в честь иконы Божией Матери "Неожиданная радость" Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"Ночью 12 ноября мужчина трижды проникли на территорию Центрального храма в честь иконы Божией Матери "Неожиданная радость" и выносили молитвенники, рясу, церковные ценности и личные вещи священнослужителей", – говорится в сообщении.
Выяснилось, что похищенное воры сразу сбывали в ломбард, а затем вновь возвращались в церковь и повторяли свою преступную схему. Действия злоумышленников зафиксировали камеры наблюдения.
"16 ноября по подозрению в совершении краж полицейские задержали трех местных жителей 34, 32 и 29 лет. У задержанных изъяли некоторые похищенные вещи. Также установлено место сбыта похищенного имущества. Всем участникам преступления сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Оказалось, что один из воров уже был ранее судимым. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в полиции.
Напомним, в Мелитополе ограбили храм и убили его охранника.