У Мелітополі затримали зловмисників, які пограбували храм та вбили охоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Поліція затримала зловмисників, які у Мелітополі пограбували храм та спричинили смертельні тілесні ушкодження його охоронцю. Їм повідомили про підозру. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області, передає УНН.
"20 червня співробітники кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції затримали зловмисників на території Мелітополя. Ними виявились раніше засуджені місцеві мешканці 1988 та 1982 років народження", – йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння через паркан потрапили на територію храму з метою пограбування. Чоловіки били охоронця дерев'яними палицями та руками. З території храму викрали близько 500 гривень, два велосипеди та планшет.
Обох зловмисників затримали. Їм вже повідомили про підозру за ознаками ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Найсуворіша санкція статей передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Речові докази вилучили. Наразі триває досудове розслідування.
"Ряд ЗМІ та місцевих мешканців обурив той факт, що поліція нібито не виїхала на виклик саме в той час, коли вчинявся злочин. Зазначу, що наряд поліції виїхав, проте свідок злочину не орієнтувався на місцевості та не зміг чітко вказати місце злочину. Звертаюсь до громадян з проханням більш детально розповідати поліції обставини скоєного злочину, свідком якого ви стали, точніше називати адресу або вказувати саме на те місце, де все відбувалось. Адже від наданої вами інформації залежати розкриття правопорушення та затримання зловмисників, а іноді це може навіть врятувати життя людини", - зазначив голова запорізької поліції Сергій Коміссаров.
Нагадаємо, у Мелітополі невідомі вбили охоронця та пограбували церкву.