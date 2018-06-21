В Мелитополе задержали злоумышленников, которые ограбили храм и убили охранника

"20 июня сотрудники криминальной полиции Мелитопольского отдела полиции задержали злоумышленников на территории Мелитополя. Ими оказались ранее судимые местные жители 1988 и 1982 рождения", - говорится в сообщении.

Как было установлено, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения через забор проникли на территорию храма с целью ограбления. Мужчины били охранника деревянными палками и руками. С территории храма похитили около 500 гривен, два велосипеда и планшет.

Оба злоумышленников задержали. Им уже сообщили о подозрении по признакам ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Строжайшая санкция статей предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вещественные доказательства изъяли. Сейчас продолжается досудебное расследование.

"Ряд СМИ и местных жителей возмутил тот факт, что полиция якобы не выехала на вызов именно в то время, когда совершалось преступление. Отмечу, что наряд полиции выехал, однако свидетель преступления не ориентировался на местности и не смог четко указать место преступления. Обращаюсь к гражданам с просьбой более подробно рассказывать полиции обстоятельства совершенного преступления, свидетелем которого вы стали, точнее называть адрес или указывать именно на то место, где все происходило. Ведь от предоставленной вами информации зависеть раскрытия правонарушения и задержания злоумышленников, а иногда это может даже спасти жизнь человека", - отметил глава запорожской полиции Сергей Комиссаров.

Напомним, в Мелитополе неизвестные убили охранника и ограбили церковь.