В полу храма во Львовской области нашли 900-летнюю реликвию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Во время реставрации пола в храме святой Параскевы в городе Буск строители нашли литой бронзовый нагрудный крест-складень. Его датируют ориентировочно XII-XIII веком, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Реликвию нашли в алтарной части храма.
Кресты-энколпионы появились на Руси в период распространения христианства. В середину таких крестов вкладывали мощи святых. Археологи говорят, что в орнаментах вылитых на украшении, закодированный духовный образ жизни на заре становления христианской веры среди русичей.
Сложная техника обработки металла также свидетельствует о высоком мастерстве ремесленников Киевской Руси.
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Найденный рельефно чернений энколпион с закругленными концами и набалдашником в виде ограненной бусины содержит изображение распятия на лицевой пластине и вырезанный крест на обратной.
Предполагают, что владельцем креста был священник, похороненной на территории старого прицерковного кладбища.
Для города, в котором нашли реликвию, она имеет важное значение. Крест свидетельствует о том, что уже в XII веке на Довгий Сторони стоял этот храм.
Однако пока церковь находится в аварийном состоянии. Храм даже отключили от электроснабжения, чтобы избежать возможного пожара из-за электрического замыкания.