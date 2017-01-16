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Киевских балансодержателей предупредили о штрафах за неуборку снега

Киевских балансодержателей предупредили о штрафах за неуборку снега

Киев • УНН

 • 8609 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Киевская власть предупредила балансодержателей, которые небрежно отнеслись к уборке снега и сосулек, о штрафах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

"В течение первой половины января, инспекторы благоустройства, в том числе и районного уровня, вынесли 4,5 тысячи предписаний на устранение нарушений, то есть с требованиями расчистить ключевые подходы к объектам социальной сферы", - сказал А.Фищук.

Он также отметил, что составили 478 административных протоколов по крупнейшим нарушителям благоустройства.

"Как показала практика, примерно 90% этих протоколов, которые рассматриваются комиссией, удовлетворяются. В случае, если будут удовлетворены все протоколы городской бюджет может пополниться на 400 тыс. гривен", - подчеркнул он.

Максимальный размер штрафных санкций за халатное отношение к уборке снега и сосулек с балансовых территорий составляет 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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