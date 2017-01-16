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Київських балансоутримувачів попередили про штрафи за неприбирання снігу

Київських балансоутримувачів попередили про штрафи за неприбирання снігу

Київ • УНН

 • 8609 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Київська влада попередила балансоутримувачів, які недбало поставились до прибирання снігу та бурульок, про штрафи. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

“Протягом першої половини січня, інспектори благоустрою, в том числі й районного рівня, винесли 4,5 тисячі приписів на усунення порушень, тобто з вимогами розчистити ключові підходи до об’єктів соціальної сфери”, — сказав А.Фіщук.

Він також зауважив, що було складено 478 адміністративних протоколів щодо найбільших порушників благоустрою.

“Як засвідчила практика, приблизно 90% цих протоколів, що розглядаються комісією, задовольняються. У разі, якщо буде задовільнено всі протоколи міський бюджет може поповнитися на 400 тисяч гривень”, — наголосив він.

Максимальний розмір штрафних санкцій за недбале ставлення до прибирання снігу та бурульок із балансових територій складає 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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