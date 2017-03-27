Киевские спасатели достали тело мужчины из Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве спасатели достали тело мужчины из Днепра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.
Вчера, 26 марта в 16:00, к спасателям Киева поступило сообщение о том, что у Моста Метро обнаружен труп мужчины.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что тело мужчины без признаков жизни находилось на расстоянии 2 м от берега. Доставали тело с использованием подручных средств.
Дальнейшим выяснением обстоятельств гибели мужчины будут заниматься представители правоохранительных органов Днепровского района.
Как сообщал УНН, неизвестный обстрелял жилой дом в Закарпатье.