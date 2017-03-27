Киевские спасатели достали тело мужчины из Днепра

Вчера, 26 марта в 16:00, к спасателям Киева поступило сообщение о том, что у Моста Метро обнаружен труп мужчины.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что тело мужчины без признаков жизни находилось на расстоянии 2 м от берега. Доставали тело с использованием подручных средств.

Дальнейшим выяснением обстоятельств гибели мужчины будут заниматься представители правоохранительных органов Днепровского района.

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