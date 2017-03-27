Київські рятувальники дістали тіло чоловіка з Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з Дніпра, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС Києва.
Вчора, 26 березня о 16:00, до рятувальників Києва надійшло повідомлення про те, що біля Мосту Метро виявлено труп чоловіка.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що тіло чоловіка без ознак життя знаходилось на відстані 2 м від берега. Діставали тіло з використанням підручних засобів.
Подальшим з’ясуванням обставин загибелі чоловіка займатимуться представники правоохоронних органів Дніпровського району.
Як повідомляв УНН, невідомий обстріляв житловий будинок на Закарпатті.