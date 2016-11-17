Киевские правоохранители задержали женщину, убившую мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правоохранители задержали женщину, которая убила своего мужа в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, в полицию поступило сообщение от врача о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Правоохранители установили, что мужчина и женщина употребляли спиртные напитки. Между супругами возник конфликт, в ходе которого женщина кухонным ножом ударила мужа в грудь. Правоохранители задержали 29-летнюю киевлянку в порядке ст.208 УПК Украины.
При осмотре квартиры правоохранители изъяли нож со следами крови, который направлен на проведение экспертизы.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанная находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие продолжается.