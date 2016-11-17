Київські правоохоронці затримали жінку, що вбила чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Правоохоронці затримали жінку, яка вбила свого чоловіка в Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, до поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Правоохоронці встановили, що чоловік і жінка вживали спиртні напої. Між подружжям виник конфлікт, у ході якого жінка кухонним ножем вдарила чоловіка у груди. Правоохоронці затримали 29-річну киянку у порядку ст.208 КПК України.
Під час огляду квартири правоохоронці вилучили ніж зі слідами крові, який направили на проведення експертизи.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затримана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває.