Киевские острова Труханов и Муромец обустроят как рекреационные зоны

Лучшее предпроектное предложение будут выбирать для развития и сохранения исторического, природно-ландшафтного, экологического, туристического и рекреационного потенциала центральной части города и днепровских островов в целом с учетом природоохранного законодательства Украины. Соорганизатор - общественная организация "Ассоциация ландшафтных архитекторов Украины".

Развитие центральной части урочища Водоворот должно стать одним из примеров эффективного сотрудничества общественности и местной власти в решении вопросов развития неупорядоченных, заброшенных территорий. Ведь остров Муромец - это самый большой по площади киевский остров (800 га). Однако комплексное благоустройство публичного пространства на островах малоразвитых. В частности, конкурсанты должны учесть имеющиеся проблемы территории. Кроме того, в предпроектных предложениях должны также учесть поддержание экологического равновесия днепровского городского ландшафта, создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в столичный бюджет в случае привлечения инвестиций и использования территорий в рекреационных и развлекательных целях. При этом также важно понимать, что часть территории является объектом природно-заповедного фонда.

Выставка конкурсных проектов продлится в помещениях Киевской городской государственной администрации и Департамента градостроительства и архитектуры в течение двух недель.