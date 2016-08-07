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15 марта, 19:03 • 116096 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169483 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139706 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132031 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113717 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105981 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101821 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киевские футбольные фаны записали песенку о покушении на главаря "ЛНР"

Киевские футбольные фаны записали песенку о покушении на главаря "ЛНР"

Киев • УНН

 • 15823 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Киевские футбольные болельщики записали песенку о покушении на главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Соответствующее видео размещено на официальном канале в Youtube - Ultras Dynamo.Kyiv TV, передает УНН.

Вчера, в Киеве, во время матча "Динамо" - Днепр, киевские "ультрас" придумали новую "кричалку" для главаря так называемой ЛНР - Игоря Плотницкого и записали все это на видео.

"Привет взорванному лидеру ЛНР Игорю Плотницкому от Ультрас Динамо Киев", - говорится в описании видео футбольных болельщиков.

Напомним, автомобиль главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого взорвали в Луганске. В результате инцидента пострадали два человека.

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