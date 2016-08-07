Киевские футбольные фаны записали песенку о покушении на главаря "ЛНР"

Вчера, в Киеве, во время матча "Динамо" - Днепр, киевские "ультрас" придумали новую "кричалку" для главаря так называемой ЛНР - Игоря Плотницкого и записали все это на видео.

"Привет взорванному лидеру ЛНР Игорю Плотницкому от Ультрас Динамо Киев", - говорится в описании видео футбольных болельщиков.

Напомним, автомобиль главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого взорвали в Луганске. В результате инцидента пострадали два человека.