Киевские футбольные фаны записали песенку о покушении на главаря "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Киевские футбольные болельщики записали песенку о покушении на главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Соответствующее видео размещено на официальном канале в Youtube - Ultras Dynamo.Kyiv TV, передает УНН.
Вчера, в Киеве, во время матча "Динамо" - Днепр, киевские "ультрас" придумали новую "кричалку" для главаря так называемой ЛНР - Игоря Плотницкого и записали все это на видео.
"Привет взорванному лидеру ЛНР Игорю Плотницкому от Ультрас Динамо Киев", - говорится в описании видео футбольных болельщиков.
Напомним, автомобиль главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого взорвали в Луганске. В результате инцидента пострадали два человека.