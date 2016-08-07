Київські футбольні фани записали пісеньку про замах на ватажка "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Київські футбольні вболівальники записали пісеньку про замах на ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького. Відповідне відео розміщено на офіційному каналі в Youtube - Ultras Dynamo.Kyiv TV, передає УНН.
Учора, в Києві, під час матчу "Динамо" - Дніпро, київські "ультрас" придумали нову "кричалку" для ватажка так званої ЛНР - Ігоря Плотницького і записали все це на відео.
"Привіт підірваному лідеру ЛНР Ігорю Плотніцькому від Ультрас Динамо Київ", - йдеться в описі відео футбольних уболівальників.
Нагадаємо, автомобіль ватажка “ЛНР” Ігоря Плотницького підірвали у Луганську. У результаті інциденту постраждали двоє людей.