Киевское "Динамо" сыграло вничью с корейским "Сувон Самсунг Блувинз"

В первом тайме игры с корейцами Сергей Ребров решил поэкспериментировать с защитой - так в старте вышли исключительно молодые динамовские защитники, возможно такое решение С.Реброва продиктовано травмой Богдана Михайличенко, а также тем, что по индивидуальной программе занимаются Никита Бурда и Зураб Очигава.

В целом на поле вышел такой состав киевлян Максим Коваль (45 Георгий Бущан), Павел Лукьянчук (60 Николай Морозюк), Александр Тимчик (60 Виторино Антунеш), ​​Александр Осман (60 Домагой Вида), Сергей Сидорчук (64 Денис Гармаш) Павел Ореховский (64 Виталий Буяльский), Сергей Рыбалка (64 Владимир Шепелев), Никита Корзун (60 Евгений Хачериди), Артем Громов (68 Дерлис Гонсалес), Андрей Ярмоленко (68 Виктор Цыганков), Александр Гладкий (45 Роман Яремчук).

Первая половина встречи прошла в равной игре, команды попеременно владели мячом, а сама игра в основном проходила в центре поля. Впрочем, несмотря это, Максиму Ковалю несколько раз пришлось серьезно вступить в игру, чтобы спасти свою команду от гола. "Динамо" же ответило лишь ударом Артема Громова, который пришелся прямо в руки голкиперу "Сувона". Первый тайм команды закончили со счетом 0: 0, который стал лучшей иллюстрацией того, что происходило на поле.

В начале второго тайма С.Ребров решил кардинально не менять состав, сделав всего две замены - вместо Коваля вышел Георгий Бущан, а Александра Гладкого заменил Роман Яремчук.

На 51-й минуте динамовцы пропустили гол - Георгий Бущан был вынужден капитулировать перед Ли Чон Сонома, который из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. Ответил корейцам Роман Яремчук - на 67-й минуте нападающий головой с линии вратарской замкнул навес Артема Громова. Этот гол стал дебютным для Романа на этих сборах.

После гола "Динамо" ни одной из команд не удалось видоизменить счет на табло, несколько полумоментов особой опасности воротам ни одной из команд не принесли. Финальный свисток зафиксировал ничью 1: 1.

Следующий матч динамовцы проведут уже завтра против софийского "ЦСКА".