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Київське "Динамо" зіграло внічию із корейським "Сувон Самсунг Блувінз"

Київське "Динамо" зіграло внічию із корейським "Сувон Самсунг Блувінз"

Київ • УНН

 • 9863 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Київське “Динамо” під час навчально-тренувального збору в Іспанії зіграло внічию із корейським “Сувон Самсунг Блувінз”, передає кореспондент УНН.

На перший тайм гри із корейцями Сергій Ребров вирішив поекспериментувати із захистом — так у старті вийшли виключно молоді динамівські захисники, можливо таке рішення С.Реброва продиктоване травмою Богдана Михайличенка, а також тим, що за індивідуальною програмою займаються Микита Бурда та Зураб Очігава.

В цілому на поле вийшов такий склад киян: Максим Коваль (45 Георгій Бущан), Павло Лук’янчук (60 Микола Морозюк) , Олександр Тимчик (60 Віторіну Антунеш), Олександр Осман (60 Домагой Віда), Сергій Сидорчук (64 Денис Гармаш), Павло Оріховський (64 Віталій Буяльський) , Сергій Рибалка (64 Володимир Шепелєв), Микита Корзун (60 Євген Хачеріді), Артем Громов (68 Дерліс Гонсалес), Андрій Ярмоленко (68 Віктор Циганков), Олександр Гладкий (45 Роман Яремчук).

Перша половина зустрічі пройшла за рівної гри, команди поперемінно володіли м’ячем, а сама гра здебільшого проходила у центрі поля. Втім, не дивлячись це, Максиму Ковалю декілька разів довелось серйозно вступити у гру, аби врятувати свою команду від голу. “Динамо” ж відповіло лише ударом Артема Громова, який прийшовся прямо в руки голкіперу “Сувона”. Перший тайм команди закінчили із рахунком 0:0, який став найкращою ілюстрацією того, що відбувалось на полі.

На початку другого тайму С.Ребров вирішив кардинально не змінювати склад, зробивши лише дві заміни — замість Коваля вийшов Георгій Бущан, а Олександра Гладкого замінив Роман Яремчук.

На 51-й хвилині динамівці пропустили гол — Георгій Бущан був змушений капітулювати перед Лі Чон Соном, який з-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у дальній кут. Відповів корейцям Роман Яремчук — на 67-й хвилині нападник головою з лінії воротарського майданчика замкнув навіс Артема Громова. Цей гол став дебютним для Романа на цих зборах.

Після голу “Динамо” ні одній з команд не вдалось видозмінити рахунок на табло, кілька напівмоментів особливої небезпеки воротам ні однієї з команд не принесли. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.

Наступний матч динамівці проведуть вже завтра проти софійського “ЦСКА”.

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