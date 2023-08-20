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Киевское "Динамо" на последних минутах проиграло "Черноморцу" из Одессы

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В рамках 4 тура украинской Премьер-лиге футбольный клуб "Динамо" (Киев) программ одесскому "Черноморцу" со счетом 3:2. Победный гол был забит на 90-й минуте матча, пишет УНН.

Детали

Одесский "Черноморец» и киевское "Динамо" встретились в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоялся на стадионе "Черноморец" (Одесса).

Хозяева уверенно начали поединок и уже на 20-й минуте отметились забитым голом. Воспользовавшись неразберихой в штрафной площади Артур Авагимян бильярдным ударом от двух стоек открыл счет. Это был единственный гол в первом тайме.

Во второй половине столичный клуб пытался отыграться и, воспользовавшись тем, что одесситы начали больше играть от защиты и отдали контроль мяча, Андрей Ярмоленко смог сравнять счет на 48-й минуте.

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Но уже через пять минут одесситы вновь повели в счете. Динамовцы продолжали атаковать и довольно быстро смогли второй раз сравнять счет. На 60-й минуте забил Сидорчук.

Переломным моментом игры стала 84 минута матча, когда "киевлянин" Сирота получил второе предупреждение и красную карту.

На 90-й минуте матча 25-летний нигериец Иеде убежал в контратаку, забив победный гол.
Благодаря победе, "Черноморец" поднялся на третье место в таблице чемпионата, "Динамо" же на этот момент шестые.

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