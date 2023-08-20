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Київське "Динамо" на останніх хвилинах програло "Чорноморцю" з Одеси

Київське "Динамо" на останніх хвилинах програло "Чорноморцю" з Одеси

Київ • УНН

 • 1153249 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. В рамках 4 туру української Прем’єр-лізі футбольний клуб "Динамо" (Київ) програм одеському "Чорноморцю" з рахунком 3:2. Переможний гол було забито на 90-й хвилині матчу, пише УНН.

Деталі

Одеський "Чорноморець» та київське "Динамо" зустрілися у матчі четвертого туру чемпіонату України з футболу. Поєдинок відбувся на стадіоні "Чорноморець" (Одеса).

Господарі впевнено розпочали поєдинок і вже на 20-й хвилині відзначилися забитим голом. Скориставшись плутаниною у штрафному майданчику Артур Авагімян більярдним ударом від двох стійок відкрив рахунок. Це був єдиний гол у першому таймі.

У другій половині столичний клуб намагався відігратися та, скориставшись тим, що одесити почали більше грати від захисту та віддали контроль м’яча, Андрій Ярмоленко зміг зрівняти рахунок на 48-й хвилині.

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Але вже за п’ять хвилин одесити знов повели у рахунку. Динамівці продовжували атакувати та досить швидко змогли вдруге зрівняти рахунок. На 60-й хвилині забив Сидорчук.

Переломним моментом гри стала 84 хвилина матчу, коли "киянин" Сирота отримав друге попередження та червону карту.

На 90-ї хвилині матчу 25-річний нігерієць Ієде втік у контратаку, забивши переможний гол.
Завдяки перемозі, "Чорноморець" піднявся на третє місце в таблиці чемпіонату, "Динамо" ж на цей момент шості.

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