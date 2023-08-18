Матч "Дніпро-1" у Лізі Конференцій перенесено: у клубі назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Матч раунду плей-офф Ліги Конференцій між словацьким "Спартаком" та "Дніпро-1", який мав відбутися 24 серпня, перенесли на середу, 23 серпня, повідомляє сайт дніпровського клубу, пише УНН.
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Зміна дати відбулася через те, що УЄФА розводить по різним дням ігри клубів з однієї країни. Тому словацький "Слован", який грає у Лізі Європи, зіграє 24 серпня, а "Спартак" з "Дніпром-1" зіграють на день раніше.
Цитата
"Матч "Спартак" – "Дніпро-1" призначений на середу, 23 серпня. Початок зустрічі на стадіоні імені Антона Малатинського о 19:30 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 31 серпня, о 21 годині за київським часом на Кошицькій Футбаловій Арені", - повідомила прес-служба фк "Дніпро-1".
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