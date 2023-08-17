Відбулося жеребкування 1/16 розіграшу Кубка України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування четвертого попереднього раунду розіграшу Кубка України сезону-2023/2024. На цьому етапу до турніру доєднаються клуби Української Прем'єр-ліги, повідомили в Українській Асоціації Футболу, пише УНН.
Деталі
У четвертому попередньому етапі або 1/16 фіналу братимуть участь вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів Української Прем'єр-ліги (9-16 місця за рейтингом) за підсумками сезону-2022/2023.
Базовий день проведення матчів – 23 серпня.
На цьому етапі зіграють:
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- «Скала 1911» (Стрий) — «Рух» (Львів)
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- «Агробізнес» (Волочиськ) — «Полісся» (Житомир)
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- «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) — «Верес» (Рівне)
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- «Маріуполь» (Маріуполь) — «Колос» (Ковалівка)
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- «Звягель» (Звягель) — «Оболонь» (Київ)
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- «Лівий берег» (Київ) — «Чорноморець» (Одеса)
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- «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — «Металіст 1925» (Харків)
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- «Вікторія» (Суми) — «ЛНЗ» (Черкаси)
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Фінал Кубка України з футболу 2023/2024 планується провести 15 травня наступного року.
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