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Відбулося жеребкування 1/16 розіграшу Кубка України з футболу

Відбулося жеребкування 1/16 розіграшу Кубка України з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування четвертого попереднього раунду розіграшу Кубка України сезону-2023/2024. На цьому етапу до турніру доєднаються клуби Української Прем'єр-ліги, повідомили в Українській Асоціації Футболу, пише УНН.

Деталі

У четвертому попередньому етапі або 1/16 фіналу братимуть участь вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів Української Прем'єр-ліги (9-16 місця за рейтингом) за підсумками сезону-2022/2023.
Базовий день проведення матчів – 23 серпня.

На цьому етапі зіграють:

  • «Скала 1911» (Стрий) — «Рух» (Львів)
  • «Агробізнес» (Волочиськ) — «Полісся» (Житомир)
  • «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) — «Верес» (Рівне)
  • «Маріуполь» (Маріуполь) — «Колос» (Ковалівка)
  • «Звягель» (Звягель) — «Оболонь» (Київ)
  • «Лівий берег» (Київ) — «Чорноморець» (Одеса)
  • «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — «Металіст 1925» (Харків)
  • «Вікторія» (Суми) — «ЛНЗ» (Черкаси)

Фінал Кубка України з футболу 2023/2024 планується провести 15 травня наступного року.

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