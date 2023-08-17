Состоялась жеребьевка 1/16 розыгрыша Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка четвертого предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024. На этом этапа к турниру присоединятся клубы Украинской Премьер-лиги, сообщили в Украинской Ассоциации Футбола, пишет УНН.
Детали
В четвертом предварительном этапе или 1/16 финала будут участвовать восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов Украинской Премьер-лиги (9-16 места по рейтингу) по итогам сезона-2022/2023.
Базовый день проведения матчей – 23 августа.
На этом этапе сыграют:
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- «Скала 1911» (Стрый) — ««Рух» (Львов)
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- «Агробизнес» (Волочиск) — ««Полесье» (Житомир)
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- «Эпицентр» (Каменец-Подольский) — ««Верес» (Ровно)
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- «Мариуполь» (Мариуполь) — ««Колос» (Ковалевка)
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- «Звягель» (Звягель) — ««Оболонь» (Киев)
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- ««Левый берег» (Киев) — ««Черноморец» (Одесса)
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- «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) — ««Металлист 1925» (Харьков)
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- ««Виктория» (Сумы) — ««ЛНЗ» (Черкассы)
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Финал Кубка Украины по футболу 2023/2024 планируется провести 15 мая следующего года.
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