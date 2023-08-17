Состоялась жеребьевка 1/16 розыгрыша Кубка Украины по футболу

Детали

В четвертом предварительном этапе или 1/16 финала будут участвовать восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов Украинской Премьер-лиги (9-16 места по рейтингу) по итогам сезона-2022/2023.

Базовый день проведения матчей – 23 августа.

На этом этапе сыграют:



«Скала 1911» (Стрый) — ««Рух» (Львов)



«Агробизнес» (Волочиск) — ««Полесье» (Житомир)



«Эпицентр» (Каменец-Подольский) — ««Верес» (Ровно)



«Мариуполь» (Мариуполь) — ««Колос» (Ковалевка)



«Звягель» (Звягель) — ««Оболонь» (Киев)



««Левый берег» (Киев) — ««Черноморец» (Одесса)



«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) — ««Металлист 1925» (Харьков)



««Виктория» (Сумы) — ««ЛНЗ» (Черкассы)



Финал Кубка Украины по футболу 2023/2024 планируется провести 15 мая следующего года.

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