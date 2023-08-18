Матч "Днепр-1" в Лиге Конференций перенесен: в клубе назвали причину

Детали

Изменение даты произошло из-за того, что УЕФА разводит по разным дням игры клубов из одной страны. Поэтому словацкий "Слован", который играет в Лиге Европы, сыграет 24 августа, а "Спартак" с "Днепром-1" сыграют на день раньше.

Цитата

"Матч "Спартак" – "Днепр-1" назначен на среду, 23 августа. Начало встречи на стадионе имени Антона Малатинского в 19:30 по киевскому времени. Ответный матч состоится в четверг, 31 августа, в 21 час по киевскому времени на Кошицкой Футбаловой Арене", - сообщила пресс-служба фк "Днепр-1".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Состоялась жеребьевка 1/16 розыгрыша Кубка Украины по футболу