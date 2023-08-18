Матч "Днепр-1" в Лиге Конференций перенесен: в клубе назвали причину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Матч раунда плей-офф Лиги Конференций между словацким "Спартаком" и "Днепр-1", который должен был состояться 24 августа, перенесли на среду, 23 августа, сообщает сайт днепровского клуба, пишет УНН.
Детали
Изменение даты произошло из-за того, что УЕФА разводит по разным дням игры клубов из одной страны. Поэтому словацкий "Слован", который играет в Лиге Европы, сыграет 24 августа, а "Спартак" с "Днепром-1" сыграют на день раньше.
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"Матч "Спартак" – "Днепр-1" назначен на среду, 23 августа. Начало встречи на стадионе имени Антона Малатинского в 19:30 по киевскому времени. Ответный матч состоится в четверг, 31 августа, в 21 час по киевскому времени на Кошицкой Футбаловой Арене", - сообщила пресс-служба фк "Днепр-1".
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