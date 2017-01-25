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Киевская полиция начала производство по факту повреждения мемориала

Киевская полиция начала производство по факту повреждения мемориала

Киев • УНН

 • 11316 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту повреждения мемориального комплекса в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Происшествие зафиксировано в Днепровском районе Киева на территории мемориального комплекса "Быковнянские могилы". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.

В полицию поступило сообщение о повреждении мемориального комплекса возле Броварского проспекта. Неизвестные ночью красной краской разрисовали "Быковнянские могилы" и повредили две стелы.

По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и обнаружила устройство с остатками краски. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертные исследования.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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