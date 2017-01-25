Киевская полиция начала производство по факту повреждения мемориала
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту повреждения мемориального комплекса в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Происшествие зафиксировано в Днепровском районе Киева на территории мемориального комплекса "Быковнянские могилы". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.
В полицию поступило сообщение о повреждении мемориального комплекса возле Броварского проспекта. Неизвестные ночью красной краской разрисовали "Быковнянские могилы" и повредили две стелы.
По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и обнаружила устройство с остатками краски. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертные исследования.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.