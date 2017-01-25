Київська поліція розпочала провадження за фактом пошкодження меморіалу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження меморіального комплексу у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Подія сталася у Дніпровському районі Києва на меморіальному комплексі “Биківнянські могили”. Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисників.
До поліції надійшло повідомлення про пошкодження меморіального комплексу біля Броварського проспекту. Невідомі протягом ночі червоною фарбою розмалювали “Биківнянські могили” та пошкодили дві стели.
За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка оглянула місце та виявила пристрій із залишками фарби. Вилучені речові докази направили на експертні дослідження.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України. Проводиться комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.