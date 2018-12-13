Киевсовет принял бюджет столицы на 2019 год

"За - 87, против - 10, воздержались - 2. Решение принято", - заявил председатель Киевского горсовета Виталий Кличко.

По его словам, по сравнению с бюджетом текущего года предполагается рост расходов на образование - более чем 3 млрд грн, медицину - на 1 млрд грн, ЖКХ - на 1 млрд грн. В целом бюджет города по сравнению с нынешним годом вырос на 2 млрд грн.

В целом размер бюджета Киева на 2019 составит 56,9 млрд грн.

23 ноября парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

5 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019", документ отправили на подпись Президенту.

Напомним, 7 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал Государственный бюджет Украины на 2019 год.