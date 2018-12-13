Київрада прийняла бюджет столиці на 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Київська міська рада прийняла закон про бюджет Києва на 2019 рік. Відповідне рішення під час засідання підтримав 87 депутатів Київради, передає кореспондент УНН.
"За – 87, проти – 10, утрималось - 2. Рішення прийнято", - заявив голова Київської міськради Віталій Кличко.
За його словами, в порівнянні з бюджетом поточного року передбачається зростання видатків на освіту – на понад 3 млрд грн, медицину – на 1 млрд грн, ЖКХ – на 1 млрд грн. В цілому бюджет міста в порівнянні з нинішнім роком зріс на 2 млрд грн.
В цілому розмір бюджету Києва на 2019 рік складе 56,9 млрд грн.
23 листопада парламент схвалив у другому читанні та в цілому Закон про Державний бюджет України на 2019 рік.
5 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", документ відправили на підпис Президенту.
Нагадаємо, 7 грудня Президент України Петро Порошенко підписав Державний бюджет України на 2019 рік.