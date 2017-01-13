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Киевсовет планирует обратиться в ВР относительно урегулирования размещения временных кемпингов

Киевсовет планирует обратиться в ВР относительно урегулирования размещения временных кемпингов

Киев • УНН

 • 9945 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета депутаты согласовали проект решения об обращении в Верховную Раду относительно разработки единых правил размещения временных кемпингов, палаточных лагерей и отдельных палаток, передвижных домов, трейлеров в пределах населенных пунктов и прилегающей к ним ландшафтно-рекреационной территории. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

"Практика регулирования размещения кемпингов — норма для всех цивилизованных стран, независимо от того, проводятся ли у них международные спортивные соревнования, песенные конкурсы — или нет. Накануне Евровидения вопрос для Киева более чем актуален. Разработку норм и правил Киевсовет должен доверить государству, поскольку эта проблематика вне компетенции городской власти", — отметил депутат Киевсовета Александр Пабат.

В тексте обращения отмечается, что Украина имеет все предпосылки для интенсивного развития внутреннего и иностранного туризма. Вместе с тем, проведение отдельных массовых туристически привлекательных мероприятий, как "Евровидение -2005", Чемпионат Европы по футболу-2012, выявило ряд организационных неурядиц.

В частности, неконтролируемое, стихийное размещение временных кемпингов, палаточных лагерей и других подобных передвижных сооружений и средств. Длительное нахождение этих объектов на одном месте приводит к засорению территории, порче зеленых насаждений, нарушению общественного порядка.

Также соответствующие объекты уклоняются от уплаты туристического сбора и арендной платы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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