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Київрада планує звернутися до ВР щодо врегулювання розміщення тимчасових кемпінгів

Київрада планує звернутися до ВР щодо врегулювання розміщення тимчасових кемпінгів

Київ • УНН

 • 9947 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради депутати погодили проект рішення про звернення до Верховної ради щодо розробки єдиних правил розміщення тимчасових кемпінгів, наметових таборів та окремих наметів, пересувних будинків, трейлерів у межах населених пунктів та прилеглої до них ландшафтно-рекреаційної території. Про це УНН повідомили в прес-службі Київради.

“Практика регулювання розміщення кемпінгів — норма для всіх цивілізованих країн, незалежно від того, проводяться у них міжнародні спортивні змагання, пісенні конкурси — чи ні. Напередодні Євробачення питання для Києва більш ніж актуальне. Розробку норм і правил Київрада повинна довірити державі, оскільки ця проблематика поза компетенцією міської влади”, — зазначив депутат Київради Олександр Пабат.

У тексті звернення зазначається, що Україна має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму. Водночас, проведення окремих масових туристично привабливих заходів, як “Євробачення −2005” чи Чемпіонат Європи з футболу-2012, виявили низку організаційних негараздів.

Зокрема, неконтрольоване, стихійне розміщення тимчасових кемпінгів, наметових таборів та інших подібних пересувних споруд та засобів. Тривале перебування цих об’єктів на одному місці призводить до засмічення території, псування зелених насаджень, порушення громадського порядку.

Також відповідні об’єкти уникають сплати туристичного збору та орендної плати.

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