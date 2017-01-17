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"Киевгорстрой" в очередной раз возглавил рейтинг застройщиков

"Киевгорстрой" в очередной раз возглавил рейтинг застройщиков

Киев • УНН

 • 8001 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" признана лидером строительной отрасли по версии журнала "Forbes.Украина" , передает УНН.

Аналитики издания отмечают, что рейтинг крупнейших украинских застройщиков ─ это ранжированный список компаний или групп компаний, которые занимаются девелопментом, инвестициями и непосредственно строительством жилой недвижимости. При расчете итоговой позиции учитывался объем введенной в эксплуатации недвижимости в 2016 году по данным как самого застройщика, так и Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Учитывались объем построенной недвижимости в 2011-2015 годах и оценка объема продаж за последние два года. Если компания работает над объектом в партнерстве, введенные в эксплуатацию квадратные метры учитывались пропорционально ее доли в проекте. Компании группировались по принципу принадлежности единому владельцу или бренду.

По мнению экспертов отрасли, в 2017 году конкуренция на рынке жилой недвижимости усилится. И именно она будет сдерживать рост цен. В то же время предложение уже сегодня значительно превышает платежеспособный спрос. В результате мелкие застройщики все чаще предлагают сотрудничество ─ у них не хватает денег для завершения проектов. А через год-полтора предложение резко возрастет: многие дома будут почти достроены, и спекулянты начнут массово продавать свои квадратные метры.

Если тенденция усилится, то 2017-2018 годы могут стать временем недостроев, как уже было после финансового кризиса 2008-го. Всплеска продаж можно ожидать лишь при резком падении гривны или банкротстве еще одного крупного банка. Или когда и если восстановится стабильный экономический рост.

Украинские Национальные Новости

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