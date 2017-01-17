"Київміськбуд" вкотре очолив рейтинг забудовників

Аналітики видання зазначають, що рейтинг найбільших українських забудовників ─ це ранжирований список компаній або груп компаній, які займаються девелопментом, інвестиціями і безпосередньо будівництвом житлової нерухомості. При розрахунку підсумкової позиції враховувався обсяг введеної в експлуатації нерухомості в 2016 році за даними як самого забудовника, так і Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Враховувалися обсяг побудованої нерухомості в 2011-2015 роках і оцінка обсягу продажів за останні два роки. Якщо компанія працює над об'єктом у партнерстві, введені в експлуатацію квадратні метри враховувалися пропорційно до її часток у проекті. Компанії групувалися за принципом приналежності єдиному власнику чи бренду.

На думку експертів галузі, у 2017 році конкуренція на ринку житлової нерухомості посилиться. І саме вона буде стримувати зростання цін. Водночас пропозиція вже сьогодні значно перевищує платоспроможний попит. Як результат дрібні забудовники все частіше пропонують співпрацю ─ в них не вистачає грошей для завершення проектів. А через рік-півтора пропозиція різко зросте: багато будинків будуть майже добудовані, і спекулянти почнуть масово продавати свої квадратні метри.

Якщо тенденція посилиться, то 2017-2018 роки можуть стати часом недобудов, як вже було після фінансової кризи 2008-го. Сплеску продажів можна чекати лише при різкому падінні гривні або банкрутстві ще одного великого банку. Або коли і якщо відновиться стабільне економічне зростання.