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"Киевгорстрой" признали лучшей строительной компанией столицы

"Киевгорстрой" признали лучшей строительной компанией столицы

Киев  •  УНН

 • 23856 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Холдинговую компанию “Киевгорстрой” в который раз признали одной из лучших строительных компаний столицы по версии издания “Личный счет”, передает УНН.

По словам Главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, компания успешно удерживает лидерские позиции в рейтингах и топах, в первую очередь, благодаря признанию покупателей.

“Самый главный капитал "Киевгорстроя" — это инвестор. Компания строит и развивается благодаря востребованности наших квадратных метров среди людей. Надежность, проверенная временем, высокая планка и выполнение обязательств позволяют "Киевгорстрою" оставаться одним из главных столпов строительного рынка столицы на протяжении почти 63 лет. И впредь компания свои позиции будет только укреплять”, — заверил Игорь Кушнир.

При оценке компаний в рейтинге учитывались такие критерии, как год основания, количество построенных объектов, количество строящихся объектов, условия покупки (рассрочка: первоначальный взнос, проценты на остаток платежа, срок).

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