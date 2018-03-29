"Киевгорстрой" признали лучшей строительной компанией столицы

По словам Главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, компания успешно удерживает лидерские позиции в рейтингах и топах, в первую очередь, благодаря признанию покупателей.

“Самый главный капитал "Киевгорстроя" — это инвестор. Компания строит и развивается благодаря востребованности наших квадратных метров среди людей. Надежность, проверенная временем, высокая планка и выполнение обязательств позволяют "Киевгорстрою" оставаться одним из главных столпов строительного рынка столицы на протяжении почти 63 лет. И впредь компания свои позиции будет только укреплять”, — заверил Игорь Кушнир.

При оценке компаний в рейтинге учитывались такие критерии, как год основания, количество построенных объектов, количество строящихся объектов, условия покупки (рассрочка: первоначальный взнос, проценты на остаток платежа, срок).