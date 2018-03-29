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"Київміськбуд" визнали кращою будівельною компанією столиці

"Київміськбуд" визнали кращою будівельною компанією столиці

Київ • УНН

 • 23859 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Холдингову компанію "Київміськбуд" вкотре визнали однією з найкращих будівельних компаній столиці за версією видання "Особистий рахунок", передає УНН.

За словами Голови правління - президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра, компанія успішно утримує лідерські позиції в рейтингах і топах, в першу чергу, завдяки визнанню покупців.

"Найголовніший капітал "Київміськбуду" - це інвестор. Компанія будує і розвивається завдяки затребуваності наших квадратних метрів серед людей. Надійність, перевірена часом, висока планка і виконання зобов'язань дозволяють "Київміськбуду" залишатися одним з головних стовпів будівельного ринку столиці протягом майже 63 років. І надалі компанія свої позиції буде тільки зміцнювати", - запевнив Ігор Кушнір.

При оцінці компаній в рейтингу враховувалися такі критерії, як рік заснування, кількість побудованих об'єктів, кількість споруджуваних об'єктів, умови покупки (розстрочка: початковий внесок, відсотки на залишок платежу, термін).

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