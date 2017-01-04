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"Киевгорстрой" в 2017 году планирует построить новых объектов общей площадью около 700 тыс. квадратных метров

"Киевгорстрой" в 2017 году планирует построить новых объектов общей площадью около 700 тыс. квадратных метров

Киев • УНН

 • 7750 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В течение 2017 г. ПАО "ХК "Киевгорстрой" планирует завершить объекты, на которых уже ведутся работы и построить еще около 700 тыс. кв. метров. Об этом в интервью рассказал глава правления - президент холдинговой компании Игорь Кушнир, сообщает УНН.

По его словам планы у холдинга грандиозные.

"Планируем начать несколько достаточно крупных объектов. В общей сложности около 700 тыс. кв. метров, это только новые. Плюс довести до логического завершения те, которые уже строятся. Особенно проекты не будут меняться, единственное, могу выделить - в каждом из крупных жилых комплексов запроектирован детский сад. В другом кардинальных изменений не будет. Основная цель "Киевгорстроя" строить, давать людям жилье, акционерам дивиденды, наполнять бюджет города. Более 60 лет компания не подводит, выполняет обещания, стабильно сдает дома и наращивает объемы. Уверен, главные вершины "Киевгорстроя" еще впереди", - сказал И.Кушнир.

В течение 2016 года "Киевгорстрой", как и планировалось, ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв.м жилья, паркинги, коммерческие площади.

"В целом объем по сравнению с прошлым годом процентов на 10% вырос", - сказал И.Кушнир, подводя итоги 2016 года.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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