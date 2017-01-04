“Київміськбуд” у 2017 році планує звести нових об’єктів загальною площею близько 700 тис. квадратних метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Протягом 2017 року ПАТ “ХК “Київміськбуд” планує завершити об’єкти на яких вже ведуться роботи та звести ще близько 700 тис. кв. метрів. Про це в інтерв’ю розповів голова правління — президент Холдингової компанії Ігор Кушнір, повідомляє УНН.
За його словами плани у холдингу грандіозні.
“Плануємо розпочати кілька досить великих об’єктів. В цілому близько 700 тис. кв. метрів, це тільки нові. Плюс довести до логічного завершення ті, які вже будуються. Особливо проекти не змінюватимуться, єдине, можу виділити — в кожному з великих житлових комплексів запроектований дитячий садок. В іншому кардинальних змін не буде. Основна мета "Київміськбуду" будувати, давати людям житло, акціонерам дивіденди, наповнювати бюджет міста. Більше 60 років компанія не підводить, виконує обіцянки, стабільно здає будинки та нарощує обсяги. Упевнений, головні вершини "Київміськбуду" ще попереду”, — сказав І.Кушнір.
Протягом 2016 року “Київміськбуд”, як і планувалося, ввів в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінги, комерційні площі.
“В цілому обсяг у порівнянні з минулим роком відсотків на 10% зріс”, — сказав І.Кушнір, підбиваючи підсумки 2016 року.