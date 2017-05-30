"Киевэнерго" начало ремонтные работы после прорыва трубы в Голосеевском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня утром начались ремонтные и восстановительные работы на Голосеевском проспекте, где в понедельник произошел прорыв трубы. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго в Facebook, передает УНН.
“Утром начались ремонтные и восстановительные работы на проспекте Голосеевском, 27. Ремонт этого участка теплосети продлится около суток”, — сказано в сообщении.
Планируется, что аварийная бригада завершит работы в металле, после этого провалье, которое образовалось в результате прорыва теплотрассы, засыпят.
Напомним, вчера около 14:00 произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм на Голосеевском проспекте, 27.
По данным “Киевэнерго”, прорыв произошел в результате проведения гидравлических испытаний. Из-за этого произошла утечка на поверхность охлажденной теплосетевой воды и образовалась промоина на придомовой территории размером 2×3 м.
В результате прорыва трубы на Голосеевском проспекте в столице, который произошел во время гидравлических испытаний, повреждены 4 автомобиля и окна зданий, находящихся перед промоиной.