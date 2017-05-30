"Київенерго" розпочало ремонтні роботи після прориву труби в Голосіївському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні вранці розпочались ремонтні та відновлювальні роботи на Голосіївському проспекті, де у понеділок стався прорив труби. Про це повідомляє прес-служба Київенерго у Facebook, передає УНН.
“Зранку розпочалися ремонтні та відновлювальні роботи на проспекті Голосіївському, 27. Ремонт цієї ділянки тепломережі триватиме близько доби”, — сказано у повідомленні.
Планується, що аварійна бригада завершить роботи в металі, після цього провалля, яке утворилось внаслідок прориву теплотраси, засиплють.
Нагадаємо, вчора близько 14:00 трапилось пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 800 мм на Голосіївському проспекті, 27.
За даними "Київенерго", прорив стався внаслідок проведення гідравлічних випробувань. Через це стався витік на поверхню охолодженої тепломережевої води та утворилась вимоїна на прибудинковій території розміром 2×3 м.
Внаслідок прориву труби на Голосіївському проспекті у столиці, який стався під час гідравлічних випробувань, пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівель, які знаходяться перед вимоїною.