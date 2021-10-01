Киев утром сковали пробки: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Киеве по состоянию на 8:15 пятницы, 1 октября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
На правом берегу пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Победы, Любомира Гузара, Науки, Леся Курбаса, Степана Бандеры, Голосеевском.
Кроме того, движение затруднено на улицах Жилянской, Саксаганского, Вадима Гетьмана, Полевой, Дегтяревской, Семена Скляренко, Кирилловской, Сырецкой, Щусева, Академика Грекова, Юрия Ильенко, Бердичевской.
Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Освободителей, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Киото, Братиславской, Миропольской, Шолом-Алейхема, Попудренко, Теодора Драйзера, Оноре де Бальзака и Крайней.
Движение на мостах - усложнено на Северном, Патона и Южном. На Дарницком и Метро можно проехать свободно.
Дополнение
С 1 октября до 1 мая водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, чтобы их было видно даже в плохую погоду.