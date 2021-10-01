Київ зранку скували затори: де ускладнено рух

Деталі

На правому березі затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Перемоги, Любомира Гузара, Науки, Леся Курбаса, Степана Бандери, Голосіївському.

Окрім того, рух ускладнено на вулицях Жилянській, Саксаганського, Вадима Гетьмана, Польовій, Дегтярівській, Семена Скляренка, Кирилівській, Сирецькій, Щусєва, Академіка Грекова, Юрія Іллєнка, Бердичівській.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Визволителів, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Кіото, Братиславській, Миропільській, Шолом-Алейхема, Попудренка, Теодора Драйзера, Оноре де Бальзака та Крайній.

Рух на мостах – ускладнений на Північному, Патона та Південному. На Дарницькому та Метро можна проїхати вільно.

Доповнення

Із 1 жовтня до 1 травня водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар, аби їх було видно навіть за поганої погоди.