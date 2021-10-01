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З 1 жовтня водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Із 1 жовтня до 1 травня водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар, аби їх було видно навіть за поганої погоди. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції, пише УНН.

Деталі

Уже від сьогодні починає діяти обов’язкова до виконання вимога ПДР — з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

Цитата

“Світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще — знизиться ризик потрапляння в ДТП”, — інформують у поліції.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України на засіданні у середу затвердив проект постанови про внесення змін до правил дорожнього руху.

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