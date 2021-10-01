С 1 октября водители обязаны включать дневные ходовые огни
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. С 1 октября до 1 мая водители вне населенных пунктов имеют включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, чтобы их было видно даже в плохую погоду. Об этом информируют в пресс-службе патрульной полиции, пишет УНН.
Детали
Уже с сегодняшнего дня начинает действовать обязательная к исполнению требование ПДД — с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.
Цитата
“Световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге. Именно поэтому важно обозначать перемещения авто включенными ходовыми огнями или ближним светом фар. Так ваш автомобиль будет заметным для пешеходов и других участников дорожного движения, а еще — снизится риск попадания в ДТП”, — информируют в полиции.
Напомним
Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил проект постановления о внесении изменений в правила дорожного движения.